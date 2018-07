Secondo quanto scrive As, Gelson Martins dello Sporting di Lisbona è prossimo al passaggio all'Atletico di Madrid. ll portoghese, classe '95, è svincolato dal club della capitale lusitana ed era anche nel mirino della Lazio ma, come riporta il portale iberico, i colchoneros stanno per chiudere per l'esterno offensivo che andrà a coprire il buco lasciato, e non ancora colmato, da Carrasco.