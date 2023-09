Lazio-Monza è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A.

Arbitra Abisso, assistito da Berti e Fontani con La Penna quarto uomo, Pairetto e Manganiello al Var.



Calciomercato.com analizza in tempo reale tutti i principali episodi da moviola.



18' - Dany Mota Carvalho appoggia in rete, ma sul tocco di Gagliardini l'attaccante del Monza è in posizione di fuorigioco e il suo gol viene annullato.



11' - Zaccagni punta Ciurria, che lo atterra in area: netto il rigore per la Lazio, poi trasformato da Immobile, che spiazza Di Gregorio.