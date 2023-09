Un brutto episodio è andato in scena a San Siro poco prima del fischio d'inizio della sfida fra Milan ed Hellas Verona. Il mminuto di silenzio programmato per ricordare le morti dell'ex Presidente del Consiglio Giorgio Napolitano e per l'ex bandiera rossonera Giovanni Lodetti, è stato interrotto dai fischi incivili de tifosi ospiti. Pronta la risposta del resto dello stadio che facendo partire un lungo e caloroso applauso ha coperto i fischi dei pochi.