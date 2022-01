Mercato della Lazio inceppato sulle cessioni. Muriqi non è convinto della destinazione CSKA Mosca, come riporta oggi Repubblica. Biancocelesti e russi hanno trovato un'intesa di massima per l'affare, ma se il giocatore non accetterà la destinazione non se ne farà nulla e le aquile non potranno muoversi in entrata.