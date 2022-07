La Lazio è molto attiva in questi giorni sia sul fronte del mercato in entrata che in uscita: tra i giocatori con la valigia in mano c'è l'attaccante Vedat Muriqi, reduce dal prestito al Maiorca nella seconda metà dell'ultima stagione. Sul calciatore kosovaro è piombato il Bruges nelle ultime ore e i biancocelesti confidano di definire la trattativa sulla base di una cessione a titolo definitivo.