Sembrava a un passo l'arrivo di Berardi alla. Invece nelle ultime settimane ilha frenato gli entusiasmi. Anche se il calciatore ha fatto sapere al suo procuratore e al club stesso di voler cambiare aria,. Erano altre le premesse a metà giugno e per questo ora, con l'avallo di Sarri, si sta guardando attorno.Come scrive il Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste ha intavolato i primi discorsi colper. I rossoblu chiedono 15 milioni per il classe '97, mentre al momento il patron capitolino sarebbero non si è spinto oltre i 7 milioni. La forbice è ampia quindi in partenza, maper provare a trovare un'intesa intorno ai 10 milioni di euro.