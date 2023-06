La Lazio sta stringendo per Marcos Leonardo, centravanti classe 2003 brasiliano e ritenuto dagli addetti ai lavori uno dei talenti più cristallini del movimento carioca. Sul giocatore ci sono tanti club dopo il Mondiale Under 20 e per lui il Santos chiede 15 milioni di euro. I brasiliani detengono il 70% dei diritti sportivi dell’attaccante brasiliano. L’idea della Lazio è offrire tra i 10 e i 12 milioni, ma la voglia di chiudere a breve il primo acquisto per Sarri, sottolinea Il Corriere dello Sport, c'è.