Osimhen, Mertens, Insigne, sono tanti i pericoli a cui la Lazio dovrà stare attenta contro la batteria degli attaccanti del Napoli. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, uno dei più grandi spauracchi per i biancocelesti partirà dalla panchina partenopea. È Andrea Petagna.



L'attaccante triestino ha segnato 4 gol in 9 partite contro le aquile. 2 con la maglia dell'Atalanta e altrettanti con quella della Spal. Una bestia nera per i capitolini che potrebbe essere l'asso nella manica di Spalletti a partita in corso.