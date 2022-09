Di seguito i principali episodi da moviola nella sfida tra Lazio e Napoli, valevole per la quinta giornata di Serie A.



Lazio – Napoli h.20:45

Arbitro: Sozza

Assistenti: Rocca – Vono

IV: Serra

VAR: Fabbri

AVAR: Ranghetti



81' - Spalletti viene ammonito per proteste, il tecnico chiedeva il cartellino giallo per un intervento su Rrahmani.



77' - Milinkovic finisce a terra dopo un contatto con Kim in area di rigore ma Sozza giustamente lascia proseguire.



67' - Ammonito Milinkovic Savic per proteste sull'episodio Lazzari-Mario Rui.



67' - La Lazio protesta per un possibile calcio di rigore ai danni di Lazzari, caduto a terra per una sbracciata di Mario Rui. Nessun controllo al VAR ma episodio molto dubbio, ha rischiato il Napoli.