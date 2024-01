Lazio-Napoli, MOVIOLA LIVE: contatto Ostigard-Castellanos, la decisione di Orsato. Poi prodezza annullata per fuorigioco

Di seguito i principali episodi da moviola di Lazio-Napoli, match valido per la 22esima giornata di Serie A.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.



NAPOLI (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori. All. Mazzarr



LA MOVIOLA:

LAZIO – NAPOLI h. 18.00

ORSATO

BERTI – MORO

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: PATERNA



47' - Magia di Castellanos, ma la prodezza in rovesciata dell'attaccante della Lazio viene vanificata dal fuorigioco.



40' - La corsa di Castellanos in contropiede viene interrotta da Lobotka. Per l'arbitro non c'è nulla, la Lazio protesta.



33' - Contatto in area fra Ostigard e Castellanos in area del Napoli: la Lazio protesta, ma Orsato e Var lasciano correre.