Lazio: nel mirino due attaccanti della Salernitana

Ma non solo. Infatti, secondo Sky, sul taccuino della Lazio ci sono anche i nomi di due calciatori della Salernitana, ultima in classifica e già retrocessa in Serie B: il francese Loum Tchaouna (nato in Chad nel 2003) e il 27enne senegalese Boulaye Dia.Arrivato nello scorso mercato estivo per 3 milioni di euro dal Rennes dopo un anno di prestito al Digione,è sotto contratto fino a giugno 2026 con un'opzione per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione. Finora in questa stagione ha segnato 6 gol, 4 in Serie A e 2 in Coppa Italia.

Classe 1996,è arrivato in Italia nel mercato estivo del 2022 in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal, che poi ha incassato 15 milioni di euro per il suo trasferimento. Il suo contratto scade a giugno 2026. In questo campionato ha segnato 4 gol, un quarto rispetto alle 16 reti della passata stagione.