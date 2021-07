Spunta un nuovo nome per l'attacco esterno della Lazio. Si tratta di Josip Brekalo. L'esterno offensivo del Wolfsburg e della Croazia potrebbe improvvisamente entrare nel casting della Lazio per fornire una punta esterna a Sarri. Come riporta Il Messaggero, il club capitolino potrebbe accaparrarsi il classe '98 in prestito con obbligo di riscatto. Al momento il valore del calciatore è superiore ai 10 milioni di euro.