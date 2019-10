Una Lazio a due facce. Quella che nel primo tempo si fa mettere sotto dal Rennes non riesce nemmeno a portarsi in vantaggio, anzi finisce sotto e rischia di compromettere seriamente il cammino europeo.



I POST DI CUCCHI - l'ex radiocronista Riccardo Cucchi al termine del primo tempo scrivE su Twitter: "Non bene. Confido nel secondo tempo. I tre punti servono come il pane". Entrano i big, Milinkovic in primis, e la Lazio cambia: "Ne segna uno e ne fa segnare uno a Immobile. Milinkovic la ribalta. La Lazio del secondo tempo è un'altra cosa".