A Formello, questa mattina, la Lazio di Simone Inzaghi ha organizzato la prima partitella 11 contro 11 di questa preparazione. Da segnalare il rientro anticipato negli spogliatoi di Luiz Felipe e di André Anderson. In campo si è visto anche Jony, che ha recuperato dopo aver lavorato a parte negli ultimi giorni. Il test è erminato con la rete di Falbo e l'eurogol in slalom di Bastos, che ha ricevuto gli applausi dei compagni, come riporta Repubblica.it. Sul campo adiacente lavoro differenziato per Lucas Leiva insieme al preparatore atletico. Assente Cataldi, che ieri era parzialmente in gruppo, e Adekanye, ancora alle prese con un problema muscolare. Presente a bordo campo Lulic che ha seguito l'allenamento dei compagni ed ha effettuato solo della fisioterapia.