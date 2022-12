Niente regali di Natale per Sarri dal mercato. Con l'indice di liquidità bloccato e gli arretrati col Fisco, difficilmente arriveranno a gennaio nuovi acquisti per la rosa della Lazio. Lo scrive questa mattina Il Messaggero, ribadendo che per eventuali occasioni dell'ultimo minuto, in particolare sulla fascia sinistra, sarà comunque necessaria prima un'uscita. E quella di Kamenovic - a un passo dal prestito allo Sparta Praga - non conta, perché il club risparmierà solo 600mila euro di stipendio. Troppo pochi.



I contatti con Enzo Raiola per Luca Pellegrini intanto vanno avanti, ma l'affare rimane una possibilità per giugno. Anche per questo Sarri non sembra convinto. Per l'estate il tecnico insiste per avere Parisi, che però costa tanto. I buoni rapporti tra Lotito e Corsi, suggerisce sempre il quotidiano romano, potrebbero favorire un dilazionamento del pagamento, ma la pista resta complicata per la tanta concorrenza.