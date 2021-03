Lo scarso utilizzo del nuovo arrivato Mateo Musacchio ha scatenato diverse critiche in casa Lazio. Bocciato a tal punto da schierare l'adattato Marusic e non lui in difesa. Una scelta di Inzaghi che da ieri ha generato la voce che l'ex Milan abbia un'opzione di rinnovo biennale automatica al raggiungimento delle 10 presenze (al momento è a quota 4). Come riporta Il Messaggero però, la situazione non è proprio così. Che Musacchio abbia un'opzione di rinnovo con i biancocelesti è verissimo, ma al raggiungimento delle 10 presenze scatterà un premio per il difensore argentino, non il nuovo contratto.