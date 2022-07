La Lazio non ha ricevuto offerte ufficiali per Sergej Milinkovic-Savic, ma secondo il Corriere dello Sport, non esiste una deadline per togliere il Sergente dal mercato. Anzi, l'agente sta tenendo una porta aperta e l'addio si potrebbe consumare anche nelle ultime battute del calciomercato. L'offerta che dovrà essere presentata alla Lazio dovrà comunque essere congrua da non meno di 60 milioni.