Sospiro di sollievo per la Lazio e per Joaquin Correa. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto in mattinata l'attaccante argentino hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro.



Inzaghi non potrà contare su Correa per le prossime due partite contro Spal e Verona e il giocatore resta in dubbio anche per l'impegno contro il Parma del prossimo 9 febbraio, con l'obiettivo di recuperarlo per Lazio-Inter del 16.