Non sarà Botheim il nuovo centravanti della Lazio. L'attaccante del Bodo Glimt su cui aveva messo gli occhi Tare come possibile vice Immobile, si accaserà molto probabilmente al FK Krasnodar, con il quale le trattative sono già a buon punto.



I biancoceleste non hanno mai affondato il colpo in queste settimane, nonostante il grande interesse per il quasi ventiduenne (li compirà il 10 gennaio,ndr) norvegese. Resta prioritaria infatti la cessione di Muriqi, per liberare il posto e sbloccare la liquidità necessaria sul mercato. In secondo luogo il suo profilo, nonostante le prospettive di crescita, non ha mai convinto più di tanto Sarri che preferirebbe giocatori più pronti per adattarsi al suo gioco e al calcio italiano.