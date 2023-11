La Lazio ha piena fiducia in Sarri nonostante il momento negativo. La sconfitta contro la Salernitana ha fatto rumore, ma ancora di più lo stanno facendo le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste nel post partita. "Se fossi sicuro che è solo colpa mia andrei via - ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa all'Arechi - Non capisco però dove possa essere la mia diversità rispetto allo scorso anno, quest'anno, anzi, sono molto più pressante. Se nei prossimi giorni valuterò che è colpa mia sarò il primo a prendere la decisione di andare via parlando con il presidente".



Parole che hanno fatto rimbalzare rapidamente voci di possibili dimissioni imminenti, ma questa ipotesi non trova al momento alcun riscontro. E anche l'eventualità di un esonero ad oggi è totalemente da escludere. Il club, pur consapevole delle difficltà del momento, sta dalla parte di Sarri. L'insoddisfazione per la classifica deficitaria in campionato però inevitabilmente c'è e già martedì la squadra è chiamata a un pronto riscatto dopo la brutta prestazione offerta ieri pomeriggio.