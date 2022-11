Tutti in vacanza a Formello, o quasi. A dispetto delle condizioni meteo, nel centro tecnico della Lazio oggi c'era comunque qualcuno al lavoro. Si tratta di Mattia Zaccagni, come testimoniano le immagini postate dal calciatore stesso sul proprio profilo Instagram. L'ala biancoceleste ha scelto di restare a Roma questi giorni: sta lavorando per recuperare dall'infortunio al polpaccio. L'Arciere vuole farsi trovare pronto alla ripresa, a fine mese, per tornare a sudare in campo con i compagni e preparare al meglio la seconda parte di stagione.