Le strade di Luka Romero e la Lazio sono sempre più distanti. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto tra poco più di un mese, ma al momento di rinnovo non se ne sta parlando. Così, la sensazione è che il classe 2004 faccia presto le valigie per lasciare i biancocelesti, dopo 12 presenze e un gol è pronto a cercare una nuova squadra.