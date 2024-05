Lazio, non cambiano i piani di Luis Alberto: c'è il Qatar per lo spagnolo

Le recenti buone prestazioni non cambiano il futuro di. Come scrive oggi Il Messaggero, l'idea del centrocampista spagnolo dellaè sempre quella di salutare Roma a fine stagione. Dopo le esternazioni di qualche settimana fa, alla fine della gara contro la Salernitana, che avevano scatenato un terremoto nell'ambiente laziale nei giorni seguenti, il calciatore è rimasto in parola con Lotito pere stabilire il da farsi. Lui nel frattempo ha assicurato ilfino all'ultimo giorno e nelle ultime partite lo sta dimostrando. La società in ogni caso non intende rescindergli il contratto (come invece sembrava pretendere il Mago con le sue dichiarazioni). Luis Alberto ha firmato un rinnovo a settembre scorso fino al 2027 a 4 milioni di euro a stagione e, considerando anche il 20% che dovrà poi essere riconosciuto al Liverpool.

Dal numero 10 biancoceleste sono ormai abituati tutti ad aspettarsi qualsiasi cosa, ma al momento lo scenario dell'addio resta il più concreto, anche nelle sue stesse intenzioni. Su di lui, sempre secondo il quotidiano romano, c'è l'interesse dele del, ma attenzione alle variabili mediorientali.e a coprire d'oro Luis Alberto. In caso di cessione,, cui si aggiungerebbero gli introiti per la vendita stessa del cartellino. Risorse importanti da poter reinvestire per un sostituto più giovane e più utile per i progetti futuri del club.