Lazio, Lotito avvisa Immobile: il capitano deve accettare questa condizione

Il futuro diallaè sempre in bilico. Diviso tra permanenza e addio, dopo una stagione di molti bassi e pochi alti, condita anche da numerose critiche da parte dei tifosi, il capitano biancoceleste medita sul proprio futuro anche se al momento di opzioni concrete per cambiare aria in estate non sembrano essercene sul tavolo. Come spiega il Messaggero questa mattina la Lazio in realtà non vuole mandarlo via a tutti i costi, nonostante il contratto pesante (5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi) che lo vincola fino al 2026.

per il prossimo anno e, con tutta probabilità viste anche le richieste di Tudor, cercherà anche un altro attaccante per rinforzare il reparto in estate. Immobile potrebbe quindi diventare secondo o terzo nelle gerarchie. Numeri e risultati in questi anni non sono in discussione. Il record di gol con la Lazio (206 in tutte le competizioni) e i traguardi raggiunti rimarranno nella storia, ma è ormai chiaro a Formello che la squadra non possa più fare affidamento solo sul suo apporto in fase realizzativa. Complici soprattutto i tanti problemi fisici accusati nelle ultime due stagioni, Immobile quest'anno è fermo a quota 6 gol in campionato. Troppo pochi rispetto a quanto aveva abituato a fare in passato. Se vorrà restare, potrà quindi essere un elemento in più per aggiungere peso ed esperienza alla rosa, ma, nelle idee della società, non sarà più lui il punto di riferimento di tutto il reparto offensivo.