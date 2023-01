Il botta e risposta a mezzo stampa che in casasta infiammando i rapporti fra il direttore sportivoe l'allenatore, che hanno visioni differenti sia sugli obiettivi e sia sul mercato, non accenna a placarsi. E ad intervenire per provare a sedare i due è stato direttamenteha confermato indirettamente i dissapori che ci sono fra i due, ma chiedendo a tutti di concentrarsi soltanto sul portare la Lazio in alto."La Lazio è una società per azioni quotata in borsa e una realtà importante del mondo del calcio, con una grande storia, ma oggi è prima di tutto una grande famiglia. Eall’interno del Club, per arrivare alle migliori soluzioni. Sicuramente, nelle opinioni espresse pubblicamente in questi giorni c’è un intento costruttivo e di crescita.riponendo piena fiducia in chi le gestisce: nella guida tecnica come nella direzione sportivacon la finalità di migliorare sempre, dando seguito a un progetto tecnico che deve necessariamente tendere a evolversi nei piazzamenti e nelle prospettive. Per questo la rosa è stata rinforzata, con acquisti di livello che stanno già dando un forte contributo alla qualità del gioco e alla classifica.integrata con nuove figure. Oggi la Lazio è in piena corsa sugli obiettivi stagionali, ha dimostrato di poter competere con tutte le dirette concorrenti ai ruoli di vertice, sta rispondendo dentro e fuori dal campo a chi la vorrebbe relegata ad altri palcoscenici., dopo aver combattuto partita per partita, fino all’ultima, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per il miglior risultato possibile.Squadra, staff e dirigenza: tutti insieme per il bene della Lazio. Come si fa, appunto, in una vera famiglia”.