Continua la ricerca di un attaccante in casa Lazio. Le scelte di Sarri sono state chiare in merito a Muriqi. Per questo motivo l'obiettivo sarà quello di piazzare la punta kosovara per tornare sul mercato e prendere un vice Immobile. Tra i profili sondati non vi è solo Erik Botheim del Bodo/Glimt. Come riporta Il Corriere dello Sport Tare starebbe sondando anche Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 del Salisburgo. 18 presenze e 7 gol. Questo il bottino stagionale per il calciatore sloveno con una valutazione di base di 10 milioni di euro destinata a salire.