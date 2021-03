Mentre dalla Corte d'Appello è arrivata la sentenza sul mancato 3-0 a tavolino in vista di Lazio-Torino, i biancocelesti hanno svolto il secondo allenamento della settimana. Inzaghi ancora una volta ha lavorato con il gruppo praticamente al completo. Mancavano chiaramente gli 8 calciatori impegnati con le nazionali, ma possono considerarsi recuperati al 100% sia Fares che Caicedo in vista dello Spezia. Il franco-algerino rispetto a ieri ha anche portato a termine l’intera seduta, così come Leiva.



L'ALLENAMENTO E I VARI RIENTRI - Riscaldamento con mobilità articolare e torello. Poi fase atletica con gli allunghi e infine lavoro tecnico con possesso palla (compresi i portieri) e partitella conclusiva. Questo il programma odierno. I primi nazionali a rientrare saranno Akpa Akpro, Marusic e Milinkovic. Dopodiché toccherà ai tre italiani (Acerbi, Lazzari e Immobile), Muriqi e Strakosha.



CORSA SUL CAMPO PER LUIZ FELIPE - Con ogni probabilità il gruppo tornerà al completo da giovedì sul campo di Formello. In attesa ovviamente di Luiz Felipe. Il difensore brasiliano ieri ha cominciato a correre in palestra sul tapis roulant e oggi, dopo un allenamento mattutino sulla sabbia, nel pomeriggio è tornato finalmente a correre sul manto erboso con le scarpe da ginnastica. Da programma per il suo rientro in gruppo bisognerà attendere almeno altre tre settimane.