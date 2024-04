Con la stagione che si avvia verso la fine di tutte le competizioni, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate al mercato. La Gazzetta dello Sport apre con Joshua Zirkzee in primo piano: “Derby per un’altra stella”, titola il quotidiano riferendosi a un testa a testa Milan-Inter per prendere l’olandese. Tuttosport in apertura evidenzia la situazione allenatori, analizzando il probabile addio di Allegrj e Pioli a fine stagione: “Divorzi all’italiana, sabato il loro ultimo Juventus-Milan”.

Il Corriere dello Sport parla di calcio giocato, e dedica la copertina al recupero di stasera alle 20 tra Roma e Udinese: “La partita più breve dell’anno” titola il quotidiano a centro pagina, riferendosi ai venti minuti da recuperare all’Olimpico dopo la gara prima sospesa al 71’ e poi rinviata per il malore di N’Dicka.