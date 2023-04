Oltre al piazzamento in Champions League, quest'anno Lotito vuole un altro traguardo storico nella sua gestione. Dopo i 78 punti del 2020 - record assoluto della storia della Lazio - il presidente biancoceleste vuol vedere arrivare la squadra al secondo posto. Sarebbe la prima volta da quando è alla guida della società e la quarta in assoluto per il club, da quando esiste il campionato a girone unico.