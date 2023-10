Le parole di Ciro Immobile, che nelle ultime ore hanno messo un po' di paura all'ambiente biancoceleste, aprono le porte al mercato. Secondo Il Messaggero, su di lui si registrano gli interessamenti non solo dell'Al-Shabab, ma anche di altri club sauditi, aspettando che il numero di stranieri in rosa per i club di Saudi League venga aumentato da 8 a 10.