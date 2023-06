Spunta anche Tameze per la Lazio nei colloqui di questi giorni con il Verona. Come scrive oggi il Corriere dello Sport Lotito e Setti non hanno parlato solo di Ngonge, ma anche del centrocampista camerunense. Si tratta di un piano B per la mediana biancoceleste. Il Verona avrebbe necessità di registrare un'uscita prima della fine di giugno, ma difficilmente i capitolini approfondiranno i discorsi (per entrambi) già nei prossimi giorni. Soprattutto se prima non avranno a loro volta ceduto gli esuberi (Marcos Antonio e Basic su tutti).