Joaquin Correa è appena rientrato dalla vacanza post vittoria della Copa America e già si è messo a disposizione della Lazio. Il Tucu ha confermato l'intenzione di voler partire di fronte all'offerta giusta, ma al momento partirà con Sarri per il secondo ritiro di quest'estate 2021 a Marienfeld. Il suo agente continua a tenere i contatti con i club della Premier League, Tottenham e Leicester su tutti. Come riporta Il Messaggero però, attenzione anche all'Inter. Chissà che i nerazzurri non virino su Correa in seguito ad un eventuale cessione di Lautaro Martinez considerando anche la grande stima di Inzaghi nei confronti del Tucu.