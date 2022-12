Nuova chance per Maximiano. Oggi in amichevole contro l'Hatayspor il portiere portoghese della Lazio, salvo sorprese, tornerà in campo dall'inizio. Come scrive stamattina Il Corriere dello Sport la società biancoceleste ha deciso di non mandarlo via a gennaio. L'Espanyol aveva manifestato interesse per l'ex Granada, che invece resterà a Formello a giocarsi le sue carte. L'estremo difensore, costato 10 milioni di euro in estate, cerca riscatto personale dopo l'errore contro il Bologna alla prima giornata di Serie A, chelo ha relegato in panchina. Dovrà quindi sfruttare questa occasione e le successive vetrine nelle coppe per provare a sovvertire le gerarchie di Sarri.