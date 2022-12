Due multe e un'esclusione per tre ragazzi della Lazio Primavera. Il ds Fabiani ha deciso di usare il pugno duro con Crespi, Troise e Quaresima, rientrati in ritardo convitto dopo una serata fuori. A riportare la notizia oggi è il Messaggero.



I primi due quest'anno sono tra gli elementi cardine del gruppo di Sanderra, per puntare alla promozione della squadra giovanile in Primavera1. Ma la rigidità disciplinare che la dirigenza biancoceleste ha imposto non prevede sconti, per nessuno. Continueranno a far parte del gruppo, ma pagheranno un ammenda per l'ingenuità commessa. Il terzo protagonista della vicenda, mai impiegato quest'anno perché alle prese con il recupero da un infortunio al ginocchio, verrà invece messo fuori rosa.