C'è un nome nuovo nella lista dei possibili acquisti per la difesa della Lazio. Lo fa oggi Repubblica, che parla di un forte interessamento per Mario Gila del Castilla (squadra B del Real Madrid, ndr). Compagno di squadra di Chust - per il quale nel frattempo non si sono registrati passi avanti in queste settimane - è una colonna della cantera dei Blancos, che infatti non vorrebbero perderlo a titolo definitivo. Tare però ha messo gli occhi sopra a questo promettente classe 2000 e, secondo il quotidiano, si starebbe già sondando il terreno per una possibile operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Di fatto, la classifa formula di recompra che il club spagnolo è solito inserire per i talenti su cui crede fortemente. Possibili sviluppi sono attesi giò nei prossimi giorni.