Proseguono lontano dai riflettori le manovre della Lazio per il nuovo stadio. Lunedì scorso, rivela oggi Repubblica, c'è stato in Campidoglio un'incontro riservato tra Claudio Lotito e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. I piani del presidente biancoceleste sono noti: realizzare un impianto polifunzionale, fruibile 7 giorni su 7. Da parte del primo cittadino non ci sono preclusioni. Ma serve presentare un progetto, la cui fattibilità sarà poi valutata in concreto.



L'opzione Flaminio è sul tavolo e sarebbe il sogno di molti tifosi. Il patron lo ha visionato più volte, anche nel recente passato, insieme a dei tecnici per capire la fattibilità di imponenti opere di riammodernamento. L'alternativa è quella di sfruttare i terreni di sua proprietà sulla via Tiberina.