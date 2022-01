C'è una nuova squadra interessata a Manuel Lazzari. L'Atalanta di Gasperini si aggiunge a Bologna e Torino. Ma a differenza di queste ultime due, i nerazzurri sarebbero una meta molto più gradita dal calciatore in uscita dalla Lazio.



INTERESSI RECIPROCI I biancocelesti devono vendere per poter fare nuovi acquisti e l'ex Spal è il profilo che ha più mercato in questo momento. Gli interessamenti concreti dei felsinei e dei granata non hanno però avuto sviluppi positivi. Gli orobici invece potrebbero accontentare le richieste e i desideri del giocatore e sedersi al tavalo con Lotito e Tare per portare a Bergamo l'esterno destro a gennaio. Ma prima devono cedere Hateboer.



LA SITUAZIONE L'olandese ha chiesto la cessione e la dirigenza bergamasca lo accontenterà, se non in questa sessione, al più in estate. Ma dall'Inghilterra arrivano voci di interessamento da alcuni club, in particolare il Newcastle. Se si concretizzerà la partenza del nazionale orange allora il ds Sartori potrebbe accelerare per rimpiazzarlo con il numero 29 laziale e mettere una nuova freccia nella faretra di Gasperini.