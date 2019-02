Nuova avventura per Ravel Morrison. Il centrocampista inglese, che ha conquistato le simpatie dei tifosi della Lazio, nonostante abbia giocato pochissimo con la maglia biancoceleste, potrebbe avere una nuova chance. Dopo il prestito al Queen Park Rangers e ai messicani dell'Atals, dunque, il futuro del classe '93 sarà all'Östersunds FK. Il club svedese è in contatto con il suo entourage da novembre, lo prenderà in prova. "Vuole fare conoscenza con la squadra, poi vedremo come andrà. Non è ancora uno dei nostri, ma speriamo che possa restare qui", le parole di David Webb, direttore tecnico della società, ai media locali: "Crediamo che un uomo non debba essere giudicato per il suo passato. Siamo un club aperto, tutti sono i benvenuti. Abbiamo esperienza di giocatori con problemi simili e sappiamo come prenderci cura di loro".



LAZIO MORRISON - Anche il centrocampista sembra desideroso di ritagliarsi un nuovo spazio: "Sto cercando di ricostruire me stesso. In questa stagione non ho avuto spazio alla Lazio. Ho continuato ad allenarmi e adesso ho bisogno di partite. Vengo in Svezia per vincere e assicurarmi che la squadra arrivi tra le prime tre del campionato. Basandomi su quanto ho visto, penso che sia possibile".