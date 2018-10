Per Milinkovic nel 2017 era stato rivisto il suo contratto firmato nel 2014 per portarlo a 1,8 milioni a stagione. In estate è diventato un uomo mercato per top club. Dalla valutazione iniziale di 150 milioni di euro, Lotito è sceso alla richiesta di 120 milioni escludendo contropartite tecniche. Non è arrivata l’offerta attesa e il 23enne serbo non è partito. Ma già nel ritiro tedesco di Marienfeld, ad agosto, il d.s. Tare ha avviato la trattativa per il rinnovo.



"Un onore portarti ancora sul petto", ha scritto via social Sergej con riferimento all’aquila, simbolo della Lazio. Partendo da un ingaggio di 3 milioni a stagione c’è un bonus legato ai gol. Come per Immobile, gli verrà riconosciuto un premio personale in caso di Champions. Non è stata prevista una clausola rescissoria (inizialmente ipotizzata sui 100 milioni). In pratica, deciderà la stagione di Milinkovic sul campo: per andare anche oltre i 120 milioni di questa estate. Sempre secondo il Corriere dello Sport, ieri dall’Inghilterra sono state rilanciate le attenzioni di Liverpool e Manchester City.