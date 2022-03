Nuovo capitolo del romanzo di Sarri e Luis Alberto. La storia del rapporto tra il tecnico della Lazio e il centrocampista spagnolo quest'anno è stata un continuo saliscendi. E ultimamente sembrano riesplose le tensioni tra i due. Ne parla oggi il Corriere dello Sport.



SCINTILLE Negli ultimi mesi sembravano ricucite alcune acredini che avevano caratterizzato i mesi autunnali. La sostituzione contro il Venezia invece - si legge sul quotidiano - non è stata gradita dallo spagnolo. Ne sono nate delle scintille nello spogliatoio. Il derby perso malamente e la prestazione deludente (anche) dell'andaluso, ha aggravato la situazione. La sosta potrebbe aver raffreddato le menti e placato gli animi. Non la delusione, che però può essere trasformata in voglia di riscatto a partire già da sabato contro il Sassuolo.



OCCHI BIANCONERI Nel frattempo, da lontano, c'è la Juventus che monitora la situazione del numero 10 biancoceleste. Il contratto scadrà nel 2025 e il calciatore non è sul mercato. Lotito però davanti ad un offerta da non meno di 40 milioni potrebbe anche decidere di sedersi al tavolo. La Vecchia Signora, dopo diversi ammiccamenti nel passato, negli ultimi giorni ha rimesso gli occhi sul Mago, come possibile pedina per rifondare il centrocampo. Per abbassare il prezzo - suggerisce sempre il CorSport - i bianconeri potrebbero mettere sul piatto anche il cartellino di un giovane come Rovella, anche se sembra difficile che il club capitolino possa orientarsi verso trattative del genere, molto raramente accettate in precedenti occasioni. Nelle prossime settimane comunque si capiranno meglio le intenzioni delle Zebre, l'interesse intanto c'è.