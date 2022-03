Il sogno a centrocampo per la Lazio si chiama Vitinha. Talento portoghese classe 2000, di proprietà del Porto, ha attirato le attenzioni dei capitolini in occasione del recente incrocio eruopeo con i dragoni. I biancocelesti però devono fare i conti con un'agguerrita concorrenza per il ragazzo, che ha su di lui anche gli occhi del Bayern Monaco.



Come scrive oggi il quotidiano lusitano A Bola, il club romano ha manifestato il proprio interesse per il numero 20 della formazione di Conceiçao già da tempo. Ora però si è fatta avanti la corazzata tedesca che, inevitabilmente, per appeal e potenziale economico, è subito balzata in pole nella corsa al giovane. I biancoblu di O'Porto chiedono almeno una ventina di milioni per il suo cartellino. Difficile che la Lazio possa lanciarsi in una possibile asta che parta da quelle cifre. Se i bavaresi decideranno di affondare il colpo per Vitinha è verosimile che il desiderio di vederlo con l'aquila sul petto possa restare tale e nient'altro.