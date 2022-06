Si intravede la luce infondo al tunnel per Momo Fares. L'esterno ex Spal, di proprietà della Lazio, da tre stagioni sta vivendo un periodo nero tra problemi fisici e prestazioni non brillanti. L'anno scorso i primi sei mesi in prestito al Genoa erano partiti abbastanza bene, poi i problemi del Grifone lo hanno fatto rientrare alla base in anticipo. Girato al Torino, il ginocchio ha fatto crack dopo pochi giorni di allenamento. Tornerà di nuovo a Formello ma per lui si potrebbe aprire una nuova strada in Spagna per il rilancio definitivo.



Come scrive tuttomercatoweb.com, sull'algerino si sono posati gli occhi del Celta Vigo. I galiziani potrebbero farsi avanti con i biancocelesti in caso di partenza di Galvan.