Spunta un nuovo nome nella lista degli obiettivi della Lazio per il ruolo di terzino sinistro. A dare la notizia è Il Messaggero, secondo cui i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Gerardo Arteaga.



Messicano, classe '98, gioca in Belgio con la maglia del Genk ma attualmente è impegnato con La Tricolor ai mondiali in Qatar. Per lui quest'anno 2 gol e 1 assist in Jupiler Pro League (la Serie A belga, ndr). Fisicamente è un brevilineo, mancino naturale, dotato di buona corsa (è altro 1 metro e 75, ndr). Il suo contratto è in scadenza a giugno e anche per questo il suo cartellino ha una valutazione intorno ai 5 milioni di euro. A gestirne gli interessi inoltre è la You First, stessa agenzia di Luis Alberto. Il che potrebbe essere un fattore rilevante in un'eventuale trattativa. Ma non manca la concorrenza, visto che in estate - sottolinea sempre il quotidiano romano - era stato cercato da Getafe, Villarreal e Brighton.