Non c'è pace per Momo Fares. Lesione al bicipite femorale per l'esterno algerino di proprietà della Lazio. A riportare la notizia oggi è Repubblica. L'esterno sinistro stava recuperando dal grave infortunio al ginocchio subito l'inverno scorso, poco dopo essere approdato al Torino in prestito. Operatosi ai legamenti, con i granata non è mai sceso in campo. I biancocelesti stanno cercando di piazzarlo sul mercato, ma ora la situazione rischia di complicarsi per questo nuovo stop. Atalanta e Bologna sembravano interessate al suo profilo, come possibile rinforzo già a gennaio. Per il classe '96 ora invece si prospetta almeno un altro mese in infermeria.