La Lazio si avvicina al mercato di gennaio, con Dimitrije Kamenovic sul punto di lasciare la capitale in direzione Sparta Praga. Come sottolinea il Messaggero, però, la sola cessione del difensore serbo non permetterà ai biancocelesti di muoversi sul mercato in entrata. Per poter provare l'assalto a Fabiano Parisi serviranno altre cessioni. Il giocatore è una richiesta specifica di Maurizio Sarri.