Lazio, occasione in attacco: Fabiani fiuta l'affare

46 minuti fa

Occasione a metà prezzo per l'attacco della Lazio. In estate i biancocelesti dovranno intervenire nel reparto avanzato e per questo stanno monitorando diversi profili. Tra questi, racconta oggi il Messaggero, c'è Boulaye Dia, su cui il ds Fabiani ha messo gli occhi già da un po'. Il centravanti franco-senegalese è stato messo fuori rosa dalla Salernitana per alcune divergenze interne. Per questo cercherà una nuova sistemazione nella prossima sessione di mercato, dove avere l'occasione di rilanciarsi. A Roma potrebbe trovarla.



La clausola di 20 milioni che era nel suo contratto è scaduta. Ora il suo cartellino vale non più di 10 milioni. L'ultima partita l'ha giocata il 24 febbraio scorso, ma anche nelle precedenti occasioni in cui era sceso in campo è sembrato un lontano parente del giocatore che l'anno scorso trascinò i Cavallucci Marini alla salvezza, con 16 gol e 6 assist. Quest'anno è fermo a uota 4 reti, l'ultima messa a segno a novembre. Ai problemi con la società campana si sono sommati anche alcuni infortuni muscolari per il classe '96, che è stato costretto anche a saltare la Coppa d'Africa a gennaio scorso. Ad un prezzo contenuto, sempre secondo il Messaggero, Fabiani potrebbe provare a portarlo a Formello a prescindere dal futuro di Ciro Immobile.