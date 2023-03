La Lazio guarda anche in Belgio per rinforzare l'attacco. Secondo i media locali il club biancoceleste avrebbe messo nella lista dei preferiti il centravanti dell'Union Saint-Gilloise Victor Boniface, che in molti paragonano per caratteristiche a Osimhen.



Ventiduenne, nigeriano anche lui come l'attaccante del Napoli, sta trascinando la squadra di Bruxelles in questa sorprendente stagione, soprattutto in Europa League. Due gol e un assist in entrambe le ultime due partite giocate per accedere ai quarti di finale della ex Coppa Uefa. Sette reti e 5 passaggi vincenti in campionato. Il suo costo si aggira tra i 7 e i 10 milioni di euro, dopo che il ragazzo era stato acquistato dal club belga solo l'estate scorsa per 2 milioni (cifra record per le casse della società). Non è la prima scelta per i biancocelesti, dal momento che Sarri preferirebbe profili già abituati al campionato italiano, ma la sua candidatura non è comunque da escludere a priori in estate.