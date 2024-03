Lazio, occhi puntati su un talento del River Plate

La Lazio va a caccia di talenti in Sud America. Come scrive il portale argentino ​elcrackdeportivo.com la società biancoceleste avrebbe messo gli occhi sul classe 2001 Pablo Solari, di proprietà del River Plate. Il ds Fabiani starebbe addirittura già lavorando a una possibile offerta da presentare ai Millonarios, per provare a portare a Roma l'esterno destro offensivo.



Destro naturale, può giocare all'occorrenza anche a sinistra. Nel 3-4-2-1 che Tudor avrebbe in mente per il futuro dei biancocelesti, Solari potrebbe ricoprire il ruolo di esterno nella linea a 4. Fisicamente non è un colosso (è alto 178 cm. ndr), ma è dotato di un buono spunto in velocità. Da inzio 2024 ha realizzato 3 gol e 1 assist in Copa de la Liga con la suqadra allenata da Demichelis. E' nazionale U23 argentino. Il suo contratto con i biancorossi di Buenos Aires scade nel 2026, ma per lui il tempo di fare il salto in avanti in carriera e sbarcare in Europa potrebbe arrivare molto prima, con la Lazio che proverà a battere sul tempo le possibili concorrenti.