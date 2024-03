Lazio, Zaccagni gela Lotito per il rinnovo: ecco la cifra chiesta

Altro che aperture: Zaccagni chiede un ingaggio pari a quello degli altri big della rosa per firmare il rinnovo con la Lazio. Le parole del suo agente di qualche giorno fa prefiguravano uno scenario più conciliante rispetto ai toni spazientiti dei mesi scorsi. Il calciatore stesso ha detto in più occasioni di non voler andare via. Per restare però vuole veder riconosciuta la propria posizione in rosa. Ne parla oggi il Corriere dello Sport.



Lotito aveva previsto di impostare la trattativa per un prolungamento fino al 20207 dell'Arciere, sulla base di un accordo da 2,2 milioni più bonus. Troppo pochi: il calciatore vuole che si parta dalla stessa cifra messa sul piatto per Felipe Anderson, ovvero 3,5 milioni l'anno, bonus inclusi. In realtà anche con il brasiliano i discorsi sono ancora aperti, a fronte di una richiesta da almeno 4 milioni. Per l'ex Hellas però non c'è l'incombenza dell'addio a giugno. Il contratto attuale scadrà nel 2025. Ecco perché o si arriverà alla firma entro i prossimi mesi o in estate, in caso arrivasse la giusta offerta, Zaccagni potrebbe anche partire. Al momento la società biancoceleste è rimasta gelata dalle richieste del calciatore, che di fatto vorrebbe veder raddoppiato il suo stipendio attuale. Serviranno nuovi contatti per capire se si potrà trovare un compromesso.