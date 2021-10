Archiviata la vittoria contro l'Inter, la Lazio oggi pomeriggio tornerà ad allenarsi per cominciare a preparare il prossimo match. Giovedì alle 18:45 i biancocelesti scenderanno in campo contro il Marsiglia nella terza giornata del gruppo E di Europa League. Rispetto all'inizio della stagione ci sarà una novità importante per i francesi. Arkadiusz Milik ha infatti recuperato dall'infortunio al ginocchio e nella prima presenza da titolare in stagione ha anche trovato il gol nella vittoria in rimonta del Marsiglia sul Lorient per 4-1. Mandato in profondità dal solito Payet, il polacco col destro non ha lasciato scampo al portiere avversario per il momentaneo 3-1. La squadra della vecchia conoscenza Sampaoli al momento è terza in Ligue 1, ma con una gara in meno (il famoso derby con invasione col Nizza).